Diamanti sulla lotta-Scudetto: "Sarri e Allegri hanno qualità simili"

Alessandro Diamanti, fantasista del Perugia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta per lo Scudetto tra Juve e Napoli: "Juve-Napoli sarà una bellissima partita, ricca di emozioni, coi calciatori più forti d'Italia. Spero sia una gara tirata fino al novantacinquesimo. Faccio un grande in bocca a lupo ad entrambi, non tifo per nessuna delle due squadre ma tifo per il calcio. Sarri e Allegri hanno qualità simili, fanno giocar bene la squadra, sono intelligenti, si fanno ben volere dal gruppo".