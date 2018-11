Difesa a tre o Kessie arretrato: Gattuso studia gli antidoti all'emergenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un solo centrale per Gennaro Gattuso: alla ripresa del campionato, fatte salve novità da Romagnoli, il tecnico del Milan avrà a disposizione il solo Zapata, tra i difensori centrali di ruolo, oltre al giovane Simic che però non ha ancora mai giocato in Serie A con i rossoneri. Per fronteggiare l'emergenza, Ringhio sta studiando le possibili soluzioni: oggi ha provato la difesa a 3, magari con Rodriguez e Calabria (ma anche quest'ultimo è rientrato in anticipo dagli impegni con l'Under 21), oppure potrebbe indietreggiare Kessié al fianco del colombiano, sguarnendo però a livello fisico e non solo il centrocampo.