Dimentica monetina, fa giocare a morra cinese: arbitro sospeso dalla FA

Maglietta, fischietto, che altro serve? Ah, la monetina. David McNamara non se l'era ricordata. Chiamato a dirigere la gara di calcio femminile tra Manchester City e Reading, valida per la Women's Super League, l'equivalente in rosa della Premier, il fischietto inglese aveva infatti dimenticato a casa la monetina, necessaria per la rituale scelta tra campo e pallone di inizio gara. Problema risolto, ma a modo suo: facendo giocare i due capitani alla morra cinese. Un espediente pratico, ma non gradito dalla FA: la massima associazione calcistica inglese ha infatti sanzionato McManara con 21 giorni di sospensione. "È stato un momento di follia, visto in tv. Non è difendibile, avrebbe dovuto essere più preparato", ha commentato Joanna Stimpson, selezionatore arbitrale del calcio femminile inglese.