Dimissioni Prandelli, Meini (Rai): "Qualcosa non andava, si era capito. Non da lui evitare i microfoni"

La giornalista della Rai, Sara Meini, ha parlato a Radio Bruno Toscana, dopo le dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina: "Mi aspettato le dimissioni di Prandelli, non è da lui non parlare ai microfoni dopo la partita. L'ho visto uscire incappucciato e con la valigia, ho capito che c'era qualcosa che non andava. Non era possibile che un signore come lui se ne andasse senza salutare. Probabilmente non sostiene questa pressione a Firenze, ha scelto di vivere in questa città anche senza essere l'allenatore della Fiorentina. Dovevano essere evitate certe cattiverie e la società non lo ha aiutato, visto che non lo hanno difeso anche quando è iniziato a circolare il nome di Sarri".