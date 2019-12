L'Avvocato esperto di diritto sportivo: ''Servono riforme sostanziali da fare in sinergia tra tutte le parti''

© foto di Federico De Luca

Nessun vinto, ma un ulteriore problema per lo sport. Le dimissioni di Sabelli, che ha deciso di lasciare il suo ruolo di presidente per Sport E Salute, aprono nuovi punti interrogativi sul futuro dello sport nel suo complesso in Italia. Perché ci sono riforme sostanziali da fare, che prevedono un aiuto dello Stato in toto, con riforme mirate alla sopravvivenza del sistema. Mi riferisco in generale ai tanti cambiamenti da fare per venire incontro alle esigenze di chi, senza interventi strutturali, versa in difficoltà che minano l'equilibrio di fondo di tutto l'impianto sportivo. Riforme che sono una necessità impellente e che hanno bisogno di un lavoro coordinato e in sinergia di tutte le parti, sportive e non. Le interferenze continue della politica nello sport rischiano di danneggiare un sistema che già di per sé ha dei problemi non irrisori da risolvere.