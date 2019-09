© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico Nenad Bjelica, attualmente sulla panchina di quella Dinamo Zagabria che terrà a battesimo l’Atalanta in Champions League, è rimasto nei cuori dei tifosi spezzini tanto che – come rivela Cittadellaspezia.com - un gruppo di supporters liguri starebbe organizzando un pullman per la gara di ritorno fra croati e bergamaschi in programma a San Siro il 26 novembre. Nella rosa del club ci sono inoltre altri due ex Spezia come l’esterno d’attacco Mario Situm (61 presenze e 8 reti con gli Aquilotti dal 2014 al 2016) e il centrocampista Mislav Orsic (9 presenze in bianco nel 2013-14).