Dino Baggio: "Sarri e Sacchi si somigliano, sopratutto per la fase difensiva"

Attraverso le frequenze di Radio Crc è intervenuto Dino Baggio, ex calciatore di Inter, Juventus, Parma e Nazionale italiana: “Il calcio giocato mi manca sempre, quando si smette è così e adesso poi è ancora più bello perché ci sono meno campioni. Ho lavorato con Sacchi e devo dire che Sarri è come lui. Gli somiglia tantissimo, soprattutto in fase difensiva. L’entusiasmo che ha il Napoli manca alla Juventus per cui gli azzurri avranno una marcia in più in questo finale di stagione. A guardare il calendario, può essere l’anno del Napoli perché le trasferte di Roma e Inter non saranno semplici. La Juve non può più sbagliare per evitare di cadere in una stagione fallimentare. Dopo l’eliminazione dalla Champions, hanno solo lo scudetto e daranno tutto per conquistarlo. La stanchezza adesso il Napoli non la sentirà perché nel calcio fa tutto la testa e poi ci sono i tifosi che danno non poca carica. Spero che vincerà il Napoli lo scudetto anche per cambiare qualcosa nel nostro calcio. Mondiale? Lo guarderò il tv e tiferò per chi gioca meglio. Il Brasile è un po' come la Germania ed entrambe le nazioni arrivano sempre alla fine”, le parole dell'ex centrocampista.