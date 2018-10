Dino Fava: "Napoli, continua così. Speranza è un passo falso della Juve"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Si avvicina la ripresa del campionato e anche la sfida tra Napoli e Udinese, con ui partenopei che proveranno a tenere il passo della Juve capolista. "I partenopei arrivano benissimo a questo appuntamento", dice in un'intervista al sito TimGate Dino Fava, attaccante che in passato ha vestito le maglie del Napoli e del'Udinese. "La sosta non è stata proprio il massimo per la squadra di Ancelotti, nel senso che stava attraversando un periodo eccezionale, culminato con la vittoria contro il Liverpool. Credo che il Napoli sia favoritissimo con l'Udinese, anche se mi dispiace per la formazione friulana con cui ho passato momenti speciali".

Perché il Napoli può sperare di vincere lo scudetto?



"Deve continuare a fare ciò che sta facendo. La Juve è un gradino sopra e la squadra di Ancelotti deve aspettare qualche passo falso. e deve crederci".

Nel frattempo si parla molto anche del ruolo del portiere...



"All'inizio è stato molto sfortunato, prendeva pochi tiri e prendeva gol. Ora si sta riscattando e a mio parere farà bene. Meret? Se la giocherà alla pari e poi deciderà Ancelotti. Con due portieri così c'è l'imbarazzo della scelta"

Che pensa invece delle parole di Higuain su De Laurentiis: ha detto che tutti si sono trovati male con lui...



"E' un imprenditore e sa come ricavare il massimo dai giocatori. Ha avuto la fortuna e anche la bravura di trovare tecnici come Sarri e Ancelotti. Non mi sento di dire niente. Certo, a volte servirebbe, anziche' fare il colpo da novanta cedendo un giocatore, provare a far fare il salto di qualità ad una squadra che è già estremamente competitiva".