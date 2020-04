Dino Zoff: "Capisco Lotito che spinge per il ritorno ma in testa c'è la Juventus"

Dino Zoff ha parlato a Il Corriere della Sera, un'intervista dove percorre tutti i temi d'attualità. "Ritornare a giocare? Ci spero ma non ci credo. Non si sbaglino i temi -dice lo storico numero uno della Nazionale, ora settantottenne-. Capisco Lotito che spinge per il ritorno ma in testa c'è la Juventus. Ma non sbagliamo più".