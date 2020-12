Diritti tv Champions 2021/24: Amazon ha acquistato in esclusiva le 16 migliori gare del mercoledì

Ci sarà sempre un'italiana, a piattaforma anche Supercoppa

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Amazon ufficializza l'acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League che, spiega una nota della piattaforma streaming - vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. Acquisiti anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. "Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d'Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all'azione", si legge nella nota di Amazon. (ANSA).