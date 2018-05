Diritti tv, Malagò: “Non si può rischiare”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale commissario della Lega Serie A, ha concesso una lunga intervista a Labirinto, contenitore di approfondimento a cura di Sportitalia. “Preoccupato per la vicenda dei diritti tv? È venuta meno la certezza che qualcuno garantiva il pagamento e non è un elemento trascurabile. Bisogna portare avanti dei correttivi perché non si può rischiare” ha detto Malagò parlando del braccio di ferro tra Sky e Mediapro. Il commissariamento Figc che qualcuno vorrebbe concludere? “Non serve fare polemica, loro per primi sanno benissimo che se non c’è una piena condivisione su un nome, determinate cose non si riescono a fare”. Malagò ha anche annunciato il via libera a breve per le seconde squadre: “Questione di giorni,ma non se riusciranno a farle partire già dal prossimo campionato. Però ormai il discorso è varato e deve andare avanti. Penso sia una cosa buona per tutti”