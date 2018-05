Diritti tv, Malagò: "Serve un passo indietro"

'Né vincitori né vinti, altrimenti rischiamo farci male'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Serve un passo indietro da parte di tutti per il bene del sistema". Questo il messaggio del presidente del Coni e commissario della Lega A, Giovanni Malagò, indirizzato alle parti coinvolte nella disputa sui diritti tv all'indomani della sentenza del tribunale di Milano che ha annullando il bando dell'intermediario Mediapro. "In questo momento un'opera di mediazione da parte mia non sarebbe neanche giuridicamente corretta - spiega Malagò a margine della presentazione del nuovo spot del Telefono Rosa - Qui non devono esserci né vincitori né vinti, altrimenti si rischia di farsi male". "In questi casi - conclude - serve un passo indietro di tutti per fare in modo che il sistema ne benefici, poi c'è una prospettiva a medio-lungo termine e lo abbiamo visto ieri con la finale di Coppa Italia: se investi e fai un buon prodotto ci sono le potenzialità per fare ricavi e dare soddisfazione a tutti. Se invece in questo momento vuoi capitalizzare il massimo in un senso o nell'altro, la partita diventa complicata".