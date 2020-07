Diritti tv, mascherine e distanziamento in occasione dell'Assemblea di Lega

In un hotel club valutano offerte dei fondi per media company

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A con al centro le offerte dei fondi di investimento per la media company destinata a gestire i diritti tv. Per la prima riunione in presenza dopo il lockdown, è stato scelto come sede un salone di un hotel di Milano, dove i dirigenti dei club, tutti con la mascherina e a distanza su una cinquantina di sedie, ascolteranno l'introduzione del presidente di Lega, Paolo Dal Pino, e l'analisi del l'advisor Lazard sulle offerte vincolanti dei sei fondi: Bain, Cvc e Advent hanno proposto una partnership attraverso l'acquisto di quote di minoranza, sotto il 20%; altri tre Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, hanno invece elaborato proposte di finanziamento. Non è detto che oggi si prenda una decisione. Con offerte diverse da quelle richieste dalla Lega, non vincolanti, si sono rivolti direttamente ai club proponendo partnership industriali Wanda e Mediapro. All'ordine del giorno dell'assemblea c'è anche la nomina di un consigliere al posto del dimissionario Stefano Campoccia (Udinese): sono in lizza Joe Barone (Fiorentina) e Maurizio Setti (Verona). (ANSA).