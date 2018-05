Diritti tv, Mediapro si consola con la Ligue 1. Che vale più della Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di capire cosa succederà con i diritti tv della Serie A, Mediapro si "consola" con la Ligue. Il gruppo spagnolo si è infatti aggiudicato i diritti tv per il quadrienno 2020, divisi con beIN Sports. Mediapro, in particolare, ottiene tre pacchetti. E la Ligue 1 gongola: il nuovo accordo per i diritti tv vale infatti 1.153 milioni di euro l'anno, circa 100 milioni in più rispetto all'accordo strappato dalla Serie A proprio con Mediapro (oggi la Lega A ha risolto l'accordo) e il 60% in più rispetto all'attuale contratto.