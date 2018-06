Diritti tv, Mediaset pronta collaborare

Pier Silvio Berlusconi, abbiamo un approccio opportunistico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - COLOGNO MONZESE (MILANO), 7 GIU - "Mediaset tiene un approccio opportunistico sui diritti della Serie A. A poche ore dalla prevista uscita dei bandi, non posso e non devo dire nulla per correttezza. Vedremo come va. Conoscete la nostra posizione, la pay non è core business, ma ci piacerebbe proporre un'offerta per i nostri abbonati". Lo dice l'ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset in vista dei Mondiali di Russia. "Come tv generalista - ricorda Pier Silvio Berlusconi - abbiamo sempre avuto diritti sportivi, coglieremo ogni opportunità per avere diritti sportivi. Sarà possibile una collaborazione con Mediapro per i diritti della Serie A di calcio? Noi siamo disposti a collaborare con chiunque. Se ci sono possibilità di collaborazione che vanno nell'interesse di Mediaset e dei suoi telespettatori, sì. Ad oggi la situazione è abbastanza bloccata. Certo che siamo disponibili a collaborare con Mediapro, ma non vedo al momento come".