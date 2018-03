Diritti tv: ok Antitrust a Mediapro

Via libera Garante ad assegnazione a colosso spagnolo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Via libera dell'Antitrust alla assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di Mediapro. Il Garante ha deliberato la conformità dei criteri adottati nella procedura competitiva alle disposizioni del Decreto Melandri, con alcune osservazioni sull'operato che dovrà garantire. "Tale soggetto - scrive - è infatti tenuto a svolgere un'attività di intermediazione di diritti audiovisivi, rivendendo i diritti ad altri soggetti con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.