Diritti tv: proposta di Mediapro a Lega A

De Siervo presenta piano industriale e premio migliori giocatori

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - A quasi un anno di distanza dalla battaglia per l'ultimo bando sui diritti tv della Serie A, Mediapro è pronta a un nuovo approccio con la Lega, che il prossimo anno metterà in vendita il triennio 2021-24. All'ordine del giorno dell'assemblea dei club del 9 maggio c'è infatti anche la presentazione della "nuova proposta" di Mediapro "successiva a recenti incontri". Dopo mesi di trattative e schermaglie legali, gli spagnoli starebbero preparando un accordo piuttosto articolato: ancora la proposta non è definita in un tutti gli aspetti, ma secondo le prime indiscrezioni potrebbe prevedere una partnership tecnica con la prospettiva della realizzazione del canale tematico della Lega, che comunque potrebbe vendere i diritti tv per bando.