Diritti Tv: Sportitalia si aggiudica la Coppa di Francia col PSG di Icardi

In esclusiva la 103° edizione del torneo che si chiuderà con la finale di Saint Denis

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportitalia aggiunge un altro gioiello alla collezione di grande calcio internazionale in diretta e in esclusiva sul suo palinsesto. Da gennaio arriva la 103° edizione della Coppa di Francia con la corsa verso la finale di Parigi Saint Denis del Psg di Neymar, Mbappè, Icardi e Cavani e di tutte le outsider che sperano di fare lo sgambetto ai dominatori del calcio francese, così come accaduto un anno fa nell’atto conclusivo vinto a sorpresa dal Rennes proprio contro il Psg. Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre) si è assicurata i diritti di tutte le sfide a partire dai trentaduesimi di finale, la fase del torneo in cui entrano in scena i club della Ligue1. Una volata fino alla finale in programma il 25 aprile 2020. Ecco l’elenco delle partite in palinsesto nella prima settimana di gennaio (trentaduesimi di finale): Bordeaux-Le Mans – Venerdì 3 gennaio 2020 ore 20,55 Monaco-Reims – Sabato 4 gennaio 2020 ore 15 Rennes-Amiens – Sabato 4 gennaio 2020 ore 18 Bourg en Bresse-Lione – Sabato 4 gennaio 2020 ore 20,55 Trelissac-Marsiglia – Domenica 5 gennaio 2020 ore 14,15 Linas Montlhery-Psg – Domenica 5 gennaio 2020 ore 20,55 Da luglio Sportitalia è entrata nel futuro facendosi in quattro. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è infatti possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia. E’ sufficiente premere il pulsante rosso per entrare nel mondo Si Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, Si Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.