Diritti tv, ultime ore di trattative private per la Serie A

Poi assemblea deve approvare pacchetti, offerte entro 13/6

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - Ultime ore di trattative private per i diritti tv della Serie A. In mattinata si è presentato negli uffici della Lega l'ex n.1 di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, accompagnato dai legali del gruppo spagnolo. E' durato circa un'ora l'incontro con i rappresentanti della Serie A, il presidente Miccichè, l'ad Brunelli, l'avv. Nicoletti e l'ad di Infront De Siervo. Mentre Bogarelli lasciava gli uffici della Lega, ha fatto il suo ingresso l'ad di Sky Italia, Zappia, assieme a Mammì, Sport Rights, Programming & Production di Sky Sport. Oltre a Mediapro e Sky, Perform, Mediaset, Tim e Italia Way hanno presentato manifestazioni di interesse per partecipare alle trattative private, che si concluderanno alle 13. Mezz'ora più tardi è convocata l'assemblea di Lega che dovrà approverà i pacchetti definitivi, con relativo prezzo minimo (finora è stato indicato un valore minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro). Quindi si aprirà la fase delle offerte entro martedì prossimo.