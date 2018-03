Diritti tv: vertice Malagò-Antitrust

Settimana prossima autorità si esprime su assegnazione Mediapro

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Si è svolto nel pomeriggio l'annunciato incontro fra Giovanni Malagò, commissario della Lega di Serie A, nonché presidente del Coni, e Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust, chiamata a esprimersi sull'assegnazione dei diritti tv del massimo campionato per il prossimo triennio alla società spagnola Mediapro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un'offerta da un miliardo e 50 milioni a stagione. La decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrebbe arrivare la prossima settimana. Intanto, secondo quanto filtra, l'incontro di oggi ha avuto carattere istituzionale, conoscitivo, le parti non sarebbero entrate nei dettagli dell'assegnazione. Nelle scorse settimane la Lega e l'advisor Infront hanno risposto agli 11 quesiti dell'Antitrust per approfondire il ruolo di Mediapro. Se non arriva il via libera all'assegnazione agli spagnoli, lo scenario più probabile è che la Lega proceda con la realizzazione di un proprio canale tematico per distribuire le partite.