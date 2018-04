Disordini a Udine: i tifosi protestano, pullman bloccati

Fonte: Sky

Come riferisce SkySport, sono momenti delicati a Udine dopo il ko dei friulani con il Crotone (11esima sconfitta di fila). I tifosi si sono assiepati sul perimetro della Dacia Arena e hanno bloccato tutti all'interno dell'impianto, compresi i pullman delle due squadre che quindi non possono lasciare lo stadio. Inoltre, alcuni tifosi sono entrati in zona-flash, creando lo scompiglio per qualche attimo.

La comunicazione dell'Udinese, peraltro, ha spiegato che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni post-gara. Sky riferisce che nelle prossime ore dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale del club bianconero.