Djorkaeff: "CR7 impreziosisce la A, la Juve si conferma la favorita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Youri Djorkaeff, ex stella del mondo e campione del mondo e d'Europa con la Francia, ha parlato della Serie A in un'intervista al Corriere dello Sport: È un bel campionato e l’arrivo di Cristiano Ronaldo, inutile nasconderlo, ha portato a un aumento dell’interesse intorno al vostro torneo. La Juventus è una squadra molto forte e in Italia è ancora la favorita numero uno per il titolo, come testimoniano i risultati delle prime giornate. In Champions non è facile fare pronostici perché ci sono troppi fattori che possono influenzare il torneo. Inter? Secondo me ha le carte in regola per disputare un campionato importante e almeno per confermarsi tra le prime quattro".