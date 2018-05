Domani ad Amatrice riapre lo stadio

Joint-venture tra Lega A, B, club, governo, Coni e Ics

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - La Lega di Serie A, Fondazione Milan, l'Atalanta, il Torino e l'Istituto per il Credito Sportivo - con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Sport, e del CONI - restituiscono alla comunità di Amatrice, attraverso la Lega B con la sua organizzazione Non-Profit B Solidale Onlus, lo stadio di calcio "Paride Tilesi". La cerimonia di inaugurazione - rende noto un comunicato della Lega Serie B - si svolgerà domani alle ore 12.30 alla presenza del sindaco Sergio Pirozzi, del ministro per lo Sport Luca Lotti, del direttore generale della Lega Serie A Marco Brunelli, del presidente della Lega B Mauro Balata, del presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi e dei rappresentanti di Atalanta, Torino e Fondazione Milan.