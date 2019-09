© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per Sarri in vista della sfida di domani contro l'Atletico Madrid con il recupero di Danilo e Pjanic dopo lo stop contro la Fiorentina. Non ce la fa invece Douglas Costa, che dunque non recupera come ampiamente previsto e non sarà della partita. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati bianconeri per la prima sfida di Champions League:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.