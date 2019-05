Domani Bologna-Napoli: i 19 convocati di Carlo Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Bologna, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2018/19. Assenti per il match di chiusura della stagione Ounas e Mario Rui, oltre agli squalificati Koulibaly e Allan.

Portieri - Meret, Karnezis, D'Andrea.

Difensori - Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Maksimovic.

Centrocampisti - Zielinski, Fabian Ruiz, Zedadka.

Attaccanti - Gaetano, Verdi, Younes, Callejon, Mertens, Insigne, Milik.