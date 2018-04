Domani Bologna-Verona, i convocati di Pecchia: tre indisponibili

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta di rifinitura per l'Hellas Verona alla vigilia della gara contro il Bologna. La squadra, presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, ha cominciato con una prima fase di riscaldamento. In seguito il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche e sul possesso palla, prima di concludere l'allenamento con una partitella. Non prenderanno parte alla trasferta di Bologna Bianchetti (fastidio all’anca), Buchel (lombosciatalgia) e Verde (gastroenterite).

Questi i 23 convocati per la sfida contro il Bologna, 32a giornata della Serie A TIM 2017/18, in programma domenica 15 aprile (ore 15) allo stadio 'Dall'Ara'.

Portieri - Nicolas, Silvestri, Coppola.

Difensori - Caracciolo, Vukovic, Ferrari, Souprayen, Heurtaux, Felicioli.

Centrocampisti - Romulo, Laner, Fossati, Zuculini, Valoti, Danzi.

Attaccanti - Cerci, Aarons, Lee, Tupta, Matos, Bearzotti, Petkovic, Fares.