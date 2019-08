Domani Cagliari-Brescia, i convocati di Maran: out Rog e Cragno

Sono 25 i giocatori convocati per la partita di domani contro il Brescia da parte di Rolando Maran, tecnico del Cagliari. Fuori Rog per squalifica, Cacciatore e Cragno per infortunio, c'è invece Pinna, rivelazione dell'estate Questa la lista completa:

Portieri: Rafael, Aresti, Ciocci.

Difensori: Pinna, Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Walukiewicz, Romagna.

Centrocampisti: Nainggolan, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Deiola, Castro.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Han, Ragatzu, Pavoletti.