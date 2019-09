Domani Cagliari-Genoa, i 24 convocati di Andreazzoli: out il solo Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tour de force del Genoa si è aperto con una riunione in sala video, dove mister Andreazzoli ha ribadito i concetti cardine per la Sardegna Arena, poi tutti in campo per la rifinitura. Lasquadra ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza, puntando sulle sincronizzazioni e le palle inattive. Al termine è stata diramata la lista dei convocati, quindi il trasferimento al Cristoforo Colombo per il volo destinazione Cagliari. Questi i 24 selezionati dal tecnico rossoblù:

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, Pajac.

Centrocampisti: Lerager, El Yamiq, Jagiello, Schone, Radovanovic, Saponara, Cassata.

Attaccanti: Sanabria, Kouamè, Pandev, Favilli, Pinamonti.