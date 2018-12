© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, in vista del match contro la Roma valido per la 15esima giornata di Serie A. Out lo squalificato Niccolò Barella.

Portieri - Rafael, Aresti, Cragno,

Difensori - Pajac, Andreolli, Klavan, Pisacane, Ceppitelli, Faragò, Srna, Romagna.

Centrocampisti - Dessena, Bradaric, Cigarini, Padoin, Ionita,

Attaccanti - Cerri, Joao Pedro, Farias, Pavoletti, Sau, Doratiotto, Verde.