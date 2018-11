Domani Chiellini depositerà dei fiori sulla panchina per ricordare Astori

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'unico momento di distensione tra Firenze e la Juventus è stato al funerale di Davide Astori. Da allora la squadra bianconera non ha più giocato al Franchi ed è per questo che domani al Franchi il capitano bianconero Giorgio Chiellini depositerà un mazzo di fiori sulla panchina viola in onore del compianto capitano della Fiorentina.