Domani Crotone-Sassuolo, i convocati di Zenga: out Benali e Budimir

© foto di Federico De Luca

Rifinitura mattutina nel ritiro di Steccato di Cutro per il Crotone. Al termine dell’allenamento, mister Zenga è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo. Piacevole sorpresa per il tecnico rossoblù: ad accoglierlo in sala stampa, il Dg Raffaele Vrenna e il diesse Peppe Ursino che a nome della Società hanno consegnato una torta per il suo 58o compleanno. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri - Cordaz, Festa, Viscovo,

Difensori - Ceccherini, Pavlovic, Capuano, Sampirisi, Simic, Faraoni, Martella, Crociata, Ajeti,

Centrocampisti - Rohden, Barberis, Izco, Zanellato, Mandragora,

Attaccanti - Stoian, Nalini, Ricci, Diaby, Trotta, Tumminello, Simy.

Indisponibili: Benali, Budimir.

Diffidati: Ceccherini, Ricci.