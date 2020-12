Domani CSKA Sofia-Roma, i convocati di Fonseca: tanti big assenti, torna Smalling

Sono 20 i calciatori convocati da Paulo Fonseca, allenatore della Roma, per la gara di Europa League contro il CSKA Sofia in programma domani. Torna Smalling, tanti i big assenti in una partita che non dirà molto sul percorso dei giallorossi, già qualificati e primi nel girone. Nello specifico: Mirante, Ibanez, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Portieri: Pau Lopez, Berti, Boer.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Villar, Diawara, Bove, Milanese, Tripi.

Attaccanti: Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, Ciervo, Bamba