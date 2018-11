Domani Empoli-Atalanta, i convocati di Gasp: out Barrow e Tumminello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in vista della sfida di domani contro l'Empoli valida per la 13esima giornata di Serie A. Out per infortunio sia Barrow che Tumminello.

Portieri - Berisha, Gollini, Rossi.

Difensori - Ali Adnan, Bettella, Castagne, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Mancini, Masiello, Palomino, Reca, Toloi.

Centrocampisti - De Roon, Freuler, Pasalic, Pessina, Valzania.

Attaccanti - Gomez, Ilicic, Rigoni, Zapata.