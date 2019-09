Domani Genoa-Atalanta, i convocati di Gasp: c'è Kjaer, torna Castagne

Sono 22 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la gara di domani contro il Genoa. Subito in squadra il nuovo arrivo Kjaer, torna a disposizione dopo la sosta Castagne.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosens, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Barrow.

