Domani Genoa-Juve, i convocati di Prandelli: out Favilli, c'è Radu

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, in vista della sfida di domani contro la Juventus, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. L'unica assenza riguarda Favilli, che tornerà in gruppo da lunedì, mentre il portiere Radu ha recuperato. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori - Gunter, Criscito, Biraschi, Romero, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti - Lerager, Pezzella, Sturaro, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Lazovic, Bessa, Valoso.

Attaccanti - Sanabria, Lapadula, Kouamé, Pandev, Dalmonte.