Domani Genoa-Juventus: sugli spalti anche due emissari dell'Ajax

© foto di Pietro Mazzara

Domani due emissari dell'Ajax saranno al Ferraris per assistere dal vivo a Genoa-Juventus. Come riporta 'Tuttosport', la richiesta di accredito è arrivata in extremis dopo che l'urna di Nyon ha messo di fronte ai campioni d'Italia proprio i lancieri che agli ottavi di finale, a sorpresa, hanno eliminato il Real Madrid.