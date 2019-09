Domani Lazio-Parma, i convocati di D'Aversa: Karamoh c'è

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono venti i crociati convocati da mister Roberto D'Aversa per la trasferta di Roma contro la Lazio. Rispetto ai 19 di Cagliari, recupera Matteo Scozzarella, che rimpolpa il centrocampo in emergenza la scorsa settimana. Ancora out Grassi e Kucka che il tecnico spera di avere a disposizione per la prossima gara, l'infrasettimanale contro il Sassuolo. Chiamato anche Yann Karamoh dopo la settimana turbolenta vissuta: il ragazzo si è scusato ed è a disposizione del mister. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kulusevski, Scozzarella.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.