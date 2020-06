Domani Lecce-Samp, i convocati di Ranieri: ancora out Quagliarella, 4 indisponibili

vedi letture

Questa mattina l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri e il suo staff hanno diramato le convocazioni per la gara di Lecce di domani sera, mercoledì. Non partirà per la trasferta del Via del mare Karol Linetty, fermato da un trauma contusivo al piede destro rimediato nell’ultima partita con il Bologna. Assenti anche Lorenzo Tonelli (programma fisioterapico), Alex Ferrari (iter di recupero) e Fabio Quagliarella, che sta recuperando dal problema muscolare al polpaccio destro e ha lavorato individualmente sul campo. Dopo aver scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Jakub Jankto. Di seguito l’elenco completo dei 24 blucerchiati che, dopo essersi ritrovati per il pranzo all’AC Hotel, nel pomeriggio saliranno sul volo charter in direzione del Salento.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.