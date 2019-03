Domani nella Basilica di San Lorenzo: vietate telecamere e foto

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Firenze e la Fiorentina renderanno omaggio domani a Davide Astori ad un anno dalla sua improvvisa scomparsa: dopo la cerimonia voluta dalla famiglia una settimana fa a San Pellegrino, il paese in provincia di Bergamo dove era nato il capitano viola e dove adesso riposa, si terrà domani alle 18 una messa in suffragio nella Basilica di San Lorenzo aperta a tutta la città. Oltre a quella dei dirigenti (probabile anche la presenza dei Della Valle), allo staff tecnico e ai giocatori della Fiorentina è prevista anche la partecipazione delle delegazioni degli altri club dove Astori ha militato in carriera, fra questi Cagliari e Milan. ''La cerimonia religiosa sarà l'occasione per Firenze e la Fiorentina per ricordare, tutti insieme, il nostro capitano: l'accesso alla Basilica di San Lorenzo - spiega una nota ufficiale della società viola - avverrà per la gente dall'ingresso principale. La Fiorentina, congiuntamente alla famiglia, ricorda a tutti che si tratta di un momento di raccoglimento e preghiera''.