Domani Milan-Inter: già incassati più di 4 mln di euro. Record stagionale

Secondo quanto comunicato dal Milan, è stato superato il record di incasso in campionato di 3.815.000 euro fatto registrare nella sfida Milan-Inter disputata il 20 novembre del 2016. I botteghini resteranno aperti prima della gara anche per la vendita dei tagliandi del settore ospiti. Ad oggi si registrano oltre 75.000 spettatori con un incasso parziale di 4.100.000. Le casse saranno aperte per le ultimissime disponibilità.