Domani Milan-Parma, i convocati di Liverani: tornano Pezzella, Sohm e Cyprien. Out Kucka

vedi letture

Tornano Pezzella, Sohm e Cyprien, out Kucka come anticipato in conferenza. Questi i convocati del Parma per la gara in programma domani contro il Milan a San Siro, valida per l'11° turno di Serie A:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Balogh, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti.

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Hernani Jr, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh.