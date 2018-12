© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime notizie sul Milan. Mister Gattuso, al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, ha ufficializzato l'elenco dei 20 rossoneri convocati per Olympiacos-Milan, gara valida per la sesta giornata di Europa League, in programma giovedì 13 alle 21.00. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.