Domani Parma-Atalanta, i convocati di D'Aversa: Grassi non c'è per una lesione al retto femorale

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle 19.30 allo Stadio Tardini. Non ci sarà l'ex di giornata Alberto Grassi per una lesione al retto femorale destro.

Portieri: Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini;

Centrocampisti: Barillà, Kosznovszky, Kucka, Kulusevski, Kurtic;

Attaccanti: Adorante, Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.