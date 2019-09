Domani Parma-Cagliari, i convocati di D'Aversa: centrocampo decimato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stata diramata pochi minuti fa la lista dei convocati di mister D'Aversa per la gara di domenica sera contro il Cagliari, appena 19. Fuori Matteo Scozzarella e Alberto Grassi, che per tutta la settimana si sono allenati a parte, ma anche Juraj Kucka, tornato malconcio dalle sfide con la propria Nazionale. Prima convocazione per Darmian, che potrebbe dunque debuttare in maglia crociata. Di seguito, le scelte del mister ducale:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe.

Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kulusevski.

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Sprocati.