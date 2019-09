Domani Parma-Cagliari, i convocati di Maran: fuori Nainggolan, c'è Cerri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre assenze di peso nella rosa del Cagliari in vista della sfida al Parma: il club ha reso noto l'elenco dei convocati per la gara di domani. Tra di loro, ovviamente, non c’è il lungodegente Pavoletti, che rientrerà ad aprile e nemmeno Cragno, atteso tra i pali a febbraio. Il grande assente è Radja Nainggolan, fermatosi in settimana per un problema al polpaccio. Contro i crociati, insomma, i sardi dovranno fare a meno di tre pedine di spicco. Di seguito la lista completa diramata dal club sardo:

Portieri: Aresti, Olsen, Rafael.

Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Pisacane, Walukiewicz.

Centrocampisti: Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Ionita, Nandez, Oliva, Rog.

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Ragatzu, Simeone.