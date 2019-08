Domani Roma-Genoa, i convocati di Andreazzoli: Criscito recupera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’allenamento, prima di una tappa al Tower Hotel e dell’imbarco su un charter per Fiumicino, lo staff rossoblù ha diramato l’elenco dei disponibili per l’incontro di domani sera con la Roma. Fuori per squalifica Agudelo e Pajac, mister Andreazzoli ha smarcato le altre defezioni, annoverando il recupero di Criscito ristabilitosi da un attacco febbrile. Questi i 21 convocati del Genoa:

Portieri: Marchetti, Jandrei, Radu.

Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, El Yamiq, Biraschi, Romero, Ghiglione.

Centrocampisti: Romulo, Lerager, Jagiello, Schone, Radovanovic, Rovella.

Attaccanti: Sanabria, Kouamé, Pandev, Favilli, Pinamonti.