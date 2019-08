Domani Roma-Genoa, i convocati di Fonseca: out Perotti, ok Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco i convocati di Paulo Fonseca per l'esordio in campionato contro il Genoa di domani alle 20:45: non c'è Diego Perotti, vittima di un guaio muscolare dell'ultimo minuto.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Zappacosta, Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Schick, Ünder, Antonucci, Kluivert.