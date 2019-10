© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Inter di domani. Tante le assenze per De Zerbi, specie in difesa, dove mancano sia Chiriches che Ferrari, mentre tra i portieri manca Pegolo. Questo l'elenco completo:

Portieri: Consigli, Russo, Turati

Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traore.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.