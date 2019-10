Domani SPAL-Parma, i convocati di Semplici: attacco al gran completo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fuori D'Alessandro e Di Francesco, il primo per la lesione al legamento crociato del ginocchio, il secondo per una lesione distrattiva della coscia destra, il tecnico della SPAL ha convocato 22 giocatori per la sfida al Parma di domani pomeriggio. Attacco a ranghi completi, in difesa c'è anche il giovane Cannistrà aggregato al gruppo.

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi, Petagna.