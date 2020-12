Domani Spezia-Lazio, i convocati di Italiano: tornano Bartolomei e Mora, out Agoume

vedi letture

Domani alle 15:00 lo Spezia di Vincenzo Italiano tornerà in campo per affrontare la Lazio nel 10° turno della Serie A Tim 2020/2021. Per l'occasione, il tecnico aquilotto potrà nuovamente contare su Bartolomei e Mora, mentre dovrà rinunciare in extremis ad Agoume, non al meglio dopo l'ultima seduta di allenamento.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel

Difensori: Marchizza, Sala, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Mastinu, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Deiola

Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli